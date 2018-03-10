У ВСУ появится батальон супертанков В новом году начнется закупка танков «Оплот» для украинской армии. Об этом рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины Юрий Грымчак в эфире украинского канала, информирует svodka.net. «Если вспомнишь, что у нас не было армии, когда танк был — просто … А три танка — это уже была просто страшная сила. Сегодня у нас есть батальоны, у нас последняя передача бронетехники — можно было бы танковую бригаду сформировать. В этом году начинаем закупки для ВСУ «Оплот» — это один из лучших мировых танков. Да, их сразу на бригаду не купят, потому что это дорого. Но хотя бы начнем учить своих воинов, как ими пользоваться, этими танками. Будем готовить экипажи, которые, вероятно, уже в следующем году получат, может и на бригаду, на батальон, надеюсь, все-таки точно. И это все происходит сегодня», — сказал чиновник.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира



экономика общество/экономика это году бригаду нас для Теги: политические новости