Еще на прошлой недели килограмм капусты можно было купить за 4 гривны

С начала текущей недели цены на капусту в Украине увеличились почти на четверть. Причиной подорожания является сокращение предложения на рынке, информирует svodka.net.

На сегодняшний день отгрузки капусты ведутся по 4-4,5 грн/кг (0,12-0,14 евро/кг). Примечательно, что в конце предыдущей недели цена белокачанной капусты не превышала четырех гривен ха один килограмм. Данное подорожание повысило цены на капусту в Украине почти в 2 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Несмотря на высокий спрос, целый ряд фермерских хозяйств принял решение временно приостановить реализацию в ожидании дальнейшего роста цен, из-за чего предложение на рынке существенно сократилось.

Ранее сообщалось, что за год в Украине стоимость овощной корзины увеличилась на 35%. По состоянию на январь-февраль 2018 года цена овощной корзины составила 31 гривну и 40 копеек.

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