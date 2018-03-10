Большинство украинцев после смерти кремируют, поскольку это стоит дешевле, чем захоронение.

Об этом сообщает Politeka, информирует svodka.net.

В Украине насчитывается около 35 тыс. мест захоронения. Как правило, это сельские кладбища, где людей хоронят в гробах. А вот у жителей города возникают проблемы с захоронением погибших родственников.

«У нас сносят старые кладбища, а на их местах строятся то офисно-развлекательные заведения, то здания судов. Помните, как суд построили на костях? Просто могилы снесли и построили здание суда. Там действительно создавалась чертовщина», — говорят специалисты.

Например, в Киеве, по словам экспертов, нет нормальных кладбищ. Если люди очень хотят похоронить родственника в столице, то им приходится платить взятки государственным службам и коммунальным конторам.

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Альтернативный вариант для многих горожан — кремация. Этот ритуал стоит гораздо дешевле, но здесь тоже не все так просто. Эксперты отмечают, что крематории есть только в Киеве, Харькове и Одессе. Умерших для сжигания везут туда из других городов.

В Киеве кремируют около 90% умерших, а в других городах — примерно 70%.

В стране нет частных крематориев, при этом их строительство пока не предвидится. Минимальная стоимость кремации сейчас составляет 5 тыс. грн.

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Стоит отметить, что ранее в Днепре появились уникальные эко-гробы, сделанные из картона. Однако фотосессия с необычными предметами захоронения вызвала неодобрение социальных сетей.

Идея экологических гробов принадлежит Екатерине Спициной. Девушка отмечает, что она первая реализовала подобную идею в Украине. Такие гробы помогают сэкономить древесину. Для их производства необходимо на 80% меньше дерева, чем для обычного гроба.

«Каждый гроб я разрабатывала лично, они все уникальны. Можно выбрать любой принт, в основном популярностью пользуются цветы, абстракции и вышиванки. Мы продаем гробы в среднем ценовом сегменте. Дороже, чем гнилые доски, обитые синтетикой», — рассказывает Екатерина.

Разлагается эко-гроб до одного года и выдерживает 105 килограммов. Не рекомендуется использовать картонные гробы в дождливую погоду.

Екатерина Спицына сделала две модели эко-гробов, которые можно использовать и при жизни в качестве шкафчика.

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