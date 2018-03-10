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Самый грустный кот в мире покоряет планету
10.03.2018 18:40
Самый печальный кот в мире покоряет планету

Луху живет в Китае и ведет собственную страницу в социальной сети

Живое воплощение кота-разбойника из мультипликационного фильма про Шрека найдено в Китае. Британские СМИ рассказали, что это кошка по кличке Луху стала звездой социальной сети Instagram. Ее глаза и выражение мордочки в точности повторяют выражение глаз героя мультфильма, информирует svodka.net.

Издание The Daily Mail рассказало, что хозяева животного постоянно фотографируют его и выкладывают фотографии в соцсеть. Популярность кошки заставила хозяев создать отдельную страничку для своего питомца, на которую уже подписались 160 тысяч последователей. Несмотря на свой печальный вид, Луху отмечает свой день рождения и радуется жизни.

NewsGrabberJC.Prosvodka.net/


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