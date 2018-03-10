Российская хакерская группа Turla похитила у Министерства иностранных дел Германии документы о переговорах о Brexit с Украиной, Беларусью и Великобританией.

В общей сложности, преступники завладели шестью документами. Об этом информирует издание Der Spiegel, информирует svodka.net.

Отмечается, что основной целью хакеров было похищение документов о немецко-британских переговорах по выходу Великобритании из Европейского союза. Но они также получили ряд информации о переговорах с Украиной и Беларусью.

По версии издания, власти Германии действительно контролировали утечку данных, потому что знали о кибератаке. Отмечается, что хакерская группировка состоит в основном из русскоязычных специалистов. ФРГ считает, что они связаны с ФСБ. Кибератаку раскрыли в декабре 2017 года. Отмечается, что она могла длиться год.

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