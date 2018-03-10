Деловые Сводки
- Вы добились успеха, но несчастны. Есть выход
- Как Путин на весь мир опозорил Пескова
- Катаклизмы и катастрофы: Астролог назвал самые опасные даты 2018 года
- "У них есть куча дестабилизирующих факторов: Ярош рассказал, как Украина может подорвать Россию
- Российские хакеры украли у правительства Германии информацию о Украине
|Российские хакеры украли у правительства Германии информацию о Украине
|10.03.2018 18:48
|
Российская хакерская группа Turla похитила у Министерства иностранных дел Германии документы о переговорах о Brexit с Украиной, Беларусью и Великобританией.
В общей сложности, преступники завладели шестью документами. Об этом информирует издание Der Spiegel, информирует svodka.net.
Отмечается, что основной целью хакеров было похищение документов о немецко-британских переговорах по выходу Великобритании из Европейского союза. Но они также получили ряд информации о переговорах с Украиной и Беларусью.
По версии издания, власти Германии действительно контролировали утечку данных, потому что знали о кибератаке. Отмечается, что хакерская группировка состоит в основном из русскоязычных специалистов. ФРГ считает, что они связаны с ФСБ. Кибератаку раскрыли в декабре 2017 года. Отмечается, что она могла длиться год.