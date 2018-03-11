На Луганщине украинские военнослужащие пленили представителя «ЛНР», который всячески пытался добраться к подконтрольной Украине территории.

svodka.net/

Об этом сообщили представители штаба АТО, информирует svodka.net.

По их словам, боевик хотел воспользоваться прицельным обстрелом оккупантами украинских позиций и пройти между наблюдательными пунктами. Украинские же воины вовремя его заметили и задержали.

При мужчине было найдено оружие АК-74Н и военный билет на имя Солоеда Игоря Викторовича, оформленный Россией, передают новости Украины.

Читайте: Новости Украины: Полторак объявил об опасной танковой угрозе со стороны «ДНР» и «ЛНР» (ВИДЕО)

Сам же боевик заявил, что родом из Горловки. Он уверен, что оккупанты делают все, чтобы жители «ЛНР» оставались без денег и были вынуждены идти на войну. Также мужчина добавил, что все инструкторы, которые руководят сепаратистами, были из России.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира