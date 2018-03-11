Популярный российский актер Алексей Макаров назвал случай между кремлевским пропагандистом Артемом Шейниным и ветераном АТО на Донбассе Валерием Ананьевым последствием разжигания ненависти со стороны СМИ РФ.

«Телеведущему Артёму Шейнину в центре Вероны прежний воин АТО плюнул в морду. Убивавший, по его собственному заявлению людей, телеведущий Артём Шейнин утёрся, отряхнулся и отважно побежал давать интервью различным изданиям о том, что это была «спланированная провокация», — написал Макаров на своей странице в Facebook, информирует svodka.net.

«Итальянская улица это же не телестудия, где охранники гарантированно оттащат тебя от оппонента, на которого ты кидаешься с ведром г*вна, ваяя брутальный телеобраз. Тут можно и ногой по рогам получить. Да, Артём? Да и рога дорогие», — добавил актер.

Он также считает деятельность Шейнина «паскудной».

«А по мне, так это наиболее трезвая, закономерная, рациональная и объективная оценка вашей паскудной деятельности, гражданин Шейнин. Разжигание ненависти. В стране, которая нуждается в любви. И всё к тому идёт, что это пресловутое ведро вам когда нибудь наденут на голову», — резюмировал Макаров.

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