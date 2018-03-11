Десятиминутный ролик, показывающий 14 миллиардов лет жизни Вселенной, набирает популярности. Одна секунда видео отражает 22 миллиона лет развития.

В Сети появился, десятиминутный ролик, в котором показано зарождение и развитие вселенной. За полтора дня видео американского музыканта и видеолюбителя Джона Босуэлла собрало около 96 тысяч просмотров, информирует svodka.net.

Авторы отмечают, что в ролике время жизни вселенной показано со скоростью 22 миллиона лет в секунду.

«В космическом масштабе история человечества так же коротка как мгновение ока. Ужав все 13,8 миллиарда лет до десяти минут, мы показали, насколько молоды и насколько велика наша Вселенная. Начиная от большого взрыва и заканчивая появлением человека разумного, мы прослеживаем время со скоростью 22 миллиона лет в секунду, строго придерживаясь современного научного понимания», — отмечается в пояснении к видео.

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В ролике использовались медиаматериалы из открытых источников, в том числе NASA, VoyageofTime, CosmicVoyage, WondersoftheUniverseи других.

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