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|Турецкие порты прекратили принимать крымские судна
|11.03.2018 14:06
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Турция прекратила паромное сообщение с оккупированным Россией Крымом без объяснения причин.
При этом турецкие порты не принимают крымские суда. Об этом заявил директор компании-оператора паромной линии «Крымское морское агентство» Станислав Гвоздилов, информирует svodka.net.
— Паромное сообщение с Турцией пока приостановлено. Из Крыма не принимают паромы, это уже длится две недели, — отметил он.
По его словам, из-за этих действий под угрозу попала поставка продуктов и фруктов из Турции на оккупированный полуостров.
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