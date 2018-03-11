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|Собчак: Жители Крыма стали заложниками России
|11.03.2018 14:14
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Российская телеведущая и светская львица, кандидат в президенты РФ Ксения Собчак назвала жителей оккупированного Крыма заложниками России. Также она осудила решение властей Украины не впустить ее в Крым через украинскую границу.
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«Беззаконная аннексия Крыма 17 марта 2014 года — одна из острейших проблем России, и моя гражданская обязанность — сделать все, чтобы приблизить решение этой проблемы. Именно следовательно я считаю для себя необходимым безукоризненное исполнение законов Украины в отношении этой территории — как и законов России, гражданином которой я являюсь», — отметила Собчак в заявлении, которое распространил ее избирательный штаб, информирует svodka.net.
«В Крыму живут люди — украинские и российские граждане — ставшие заложниками нынешней ситуации. Множатся свидетельства нарушения прав человека в Крыму, и в этих нарушениях повинны российские, а не украинские власти… Я — один из немногих российских политиков, открыто заявляющих о том, что события марта 2014 года — грубое нарушение международного права», — добавила она.
Кандидат в президенты РФ выступила «за вывод российских вооруженных формирований с Донбасса и за решение крымской проблемы в рамках международных норм».
При этом Собчак выразила возмущение отказом Украины пропустить ее в Крым. Она заверила, что не ведет в Крыму никакой предвыборной кампании.
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«Украинские власти воспрепятствовали единственному российскому политику, поддержавшему их национальный суверенитет, посетить их страну в строгом соответствии с ее законами», — подчеркнула она.
Собчак также отметила, что ее имя внесли в базу «Миротворца» за журналистскую поездку в Крым в 2014 году.
«Хочу напомнить: наша группа въехала в Крым 24 апреля, в соответствии с действовавшим на тот момент соглашением об упрощенном порядке пересечения границы между нашими странами… В репортаже по итогам поездки, кстати, я ни единым словом не поддержала оккупацию», — отметила кандидат в президенты РФ.
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