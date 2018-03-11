Вследствие атак сирийских правительственных сил в пригороде Дамаска Восточной Гуте погибли более тысячи мирных жителей.

Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, передае DW, информирует svodka.net.

Наблюдатели говорят, что за последние три недели в Восточной Гуте были убиты свыше тысячи человек, между которых минимум 215 детей.

Кроме того, по данным центра, не менее 17 человек лишились жизни под руинами домов в городе Дума на юго-западе страны. Еще шестеро жертв — в Харасте-эль-Басале и Ирбине.

Как отмечает гуманитарная организация «Белые каски», впервые в Сирии погибла женщина-волонтер. Это произошло во время авиаудара в провинции Идлиб.

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Напомним, 10 февраля повстанцы начали покидать район Восточную Гуту.

24 февраля Совет Безопасности ООН единогласно одобрил резолюцию, требующую немедленного 30-дневного прекращения огня в Сирии. Голосование о перемирии несколько раз откладывалось, в частности, из-за России.

Однако вскоре после решения ООН Восточную Гуту снова атаковали. А 25 февраля поступило сообщение о газовой атаке, в результате которой погиб ребенок.

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