В Японии вспомнили минутой молчания около 18,5 тысячи жертв землетрясения, цунами и аварии на атомной электростанции «Фукусима-1».

Через семь лет после трагедии десятки тысяч людей все еще не могут вернуться домой, информирует svodka.net.

В Японии в воскресенье, 11 марта, чествуют память жертв землетрясения, цунами и аварии на атомной электростанции «Фукусима-1».

В 14:46 — в то время, когда началась трагедия семь лет назад, — страна вспомнила минутой молчания около 18,5 тысячи погибших 11 марта 2011 года.

Как пишет DW, мемориальные службы были проведены в Токио и в регионе Фукусима. Жители собрались вдоль побережья, чтобы почтить погибших. Премьер-министр страны Синдзо Абэ во время мемориальной церемонии заявил, что реконструкция разрушенного во время землетрясения жилья происходит быстрыми темпами, но много людей все еще остаются переселенцами.

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В то же время, как сообщает Reuters, в Тайбэе демонстранты провели акцию протеста против ядерной энергетики в Японии в день 7-й годовщины ядерной катастрофы в Фукусиме.

Семь лет назад разрушительное землетрясение магнитудой 9 баллов и цунами привели к остановке систем охлаждения на атомной электростанции «Фукусима-1». Вследствие этого расплавились несколько ядер реакторов, на станции произошло несколько взрывов и крупная утечка радиации в атмосферу.

Аварию на «Фукусиме-1» называют крупнейшим атомным инцидентом со времен катастрофы на Чернобыльской АЭС. После нее более 120 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в загрязненной местности.

По данным агентства, десятки тысяч людей до сих пор живут во временном жилье, а почти 50 тысяч не могут вернуться домой. Со времени трагедии умерло более 3500 пострадавших.

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