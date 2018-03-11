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|Иран предоставит Ираку $3 миллиарда кредита на восстановление
|11.03.2018 15:50
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Этот кредит позволит частным компаниям и частному сектору Ирана взять на себя более значительную роль в восстановлении Ирака.
Иран откроет Ираку кредитную линию на 3 миллиарда долларов для восстановления страны после победы над террористической группировкой ИГИЛ, информирует svodka.net.
«Иран готов предоставить Ираку кредитную линию в размере 3 миллиардов долларов, чтобы позволить частным компаниям и частному сектору Ирана взять на себя более значительную роль в восстановлении Ирака», — приводит слова Джахангири агентство Tasnim.
По словам Джахангири, Иран и Ирак нацелены на развитие экономических и политических отношений. Кроме того, первый вице-президент Ирана заявил о необходимости соединения иранской и иракской железных дорог, для чего планируется построить мост и 30-киллометровый участок железной дороги.
«Осуществив это, Ирак сможет получить доступ к Центральной Азии и Китаю, а иранские железные дороги будут идти до Средиземного моря», — добавил он. В прошлом месяце министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф принял участие в Международном инвестиционном форуме по послевоенному восстановлению Ирака, который прошел в Кувейте.
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Глава МИД Ирана сообщил, что Тегеран продолжит оказывать конструктивную поддержку Ираку, направленную на восстановление и развитие экономики и других сфер этой страны, в период, наступивший после разгрома террористической группировки «Исламское государство».
Ранее премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что для восстановления инфраструктуры Ирака после победы над террористической группировкой ИГИЛ Багдаду потребуется от 55 до 100 миллиардов долларов.
О победе над ИГИЛ правительство Ирака объявило в декабре 2017 года.