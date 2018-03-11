Деловые Сводки
- ЕБРР выделил почти 26 миллионов евро на развитие солнечных электростанций на Винничине
- Электрогрузовики от Tesla Semi отправились в свой первый рейс
- Президент России о возврате Крыма
- В Киеве на Контрактовой площади ночью демонтировали киоски и кофейни
- Под угрозой отравления оказались около 500 британцев
|"Вор в законе" по прозвищу "Сумбат Тбилисский" задержан в Харьковской области
|11.03.2018 16:06
|
«Полицейские установили, что 10 марта «вор в законе» по прозвищу «Сумбат Тбилисский» незаконно пересек государственную границу Украины вне пункта пропуска.
«Вор в законе» по прозвищу «Сумбат Тбилисский» задержан на Харьковщине –информирует полиция.
Оперативники управления уголовного розыска ГУ Нацполиции в Харьковской области в рамках проведения профилактических мероприятий «Мигрант» на территории Харьковской области вместе с работниками Харьковского погранотряда задержали 52-летнего уроженца Грузии «вора в законе» по прозвищу «Сумбат Тбилисский», информирует svodka.net.
В отношении задержанного составлен административный протокол по ст. 204-1 (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях», — сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Сейчас решается вопрос о принудительном возвращении мужчины в страну проживания.
Читайте: В Киеве полиция ввела план "Сирена"