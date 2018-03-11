На Подоле демонтировали кофейни и МАФы по предписанию КГГА.

Об этом сообщил основатель сайта dtp.kiev.ua Влад Антонов на своей странице в Facebooк, информирует svodka.net.

Он приводит слова самих предпринимателей, которые пострадали от неправомерных действий.

«Сегодня ночью на Контрактовой площади, вандальным образом громили МАФы, кофейни, которые с документами, а 2-3 МАФа и вовсе пропали», — рассказали владельцы киосков.

По их словам 30 человек в масках и на машинах без номеров напали на ларьки: срывали сигнализацию, ели товар и крали что могли. Полиция приехала посмотрела и уехала, служба охраны тоже отказалась работать, так как у них есть пункт в договоре, что массовки они не трогают

В то же время, в Отделе коммуникации полиции Киева сообщили, что демонтаж МАФов на Подоле проводили сотрудники КП «Киевблагоустройство». Также отмечается, что заявлений о кражах имущества от предпринимателей в управление полиции не поступало.

«Вчера вечером в дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение о том, что неизвестные сносят малые архитектурные формы на Контрактовой площади. На место инцидента сразу прибыли экипажи патрульных. Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Подольского управления полиции.

Правоохранители выяснили, что МАФы демонтировали работники КП «Киевблагоустройство», согласно предписанию Киевской городской государственной администрации», — сообщили правоохранители.

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