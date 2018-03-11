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|Электрогрузовики от Tesla Semi отправились в свой первый рейс
|11.03.2018 16:37
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Электрогрузовики Tesla Semi совершили первый рейс, сообщил глава компании Илон Маск в своем Instagram.
Грузовики, как сообщил Маск, нагружены батарейными блоками, информирует svodka.net.
В грузовике для управления используются несколько сенсорных экранов аналогичных тем, которые задействованы в автомобилях Tesla. Новинка получила полуавтономную систему вождения.
Он опубликовал фото двух грузовых электромобилей, написав, что они отправились в первое путешествие от фабрики в штате Невада до завода компании в Калифорнии.
Грузовики, как сообщил Маск, нагружены батарейными блоками. Другие подробности не разглашаются.
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Напомним, электрогрузовик Tesla Semi Truck официально был представлен 16 ноября прошлого года в Калифорнии.
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