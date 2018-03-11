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В Иране потерпел крушение турецкий пассажирский самолет
11.03.2018 20:04
В Иране потерпел крушение турецкий пассажирский самолет

По предварительным данным, на борту находилось не менее десятка людей – восемь пассажиров и три члена экипажа.

В Иране разбился пассажирский самолет: никто не выжил, информирует svodka.net.

Об этом сообщает ISNA со ссылкой на представителя иранской Организации гражданской авиации.

Известно, что лайнер направлялся из Шарджи (ОАЭ) в Стамбул. Судно упало в провинции Чехармехаль и Бахтиария. После удара об землю оно загорелось.

По предварительным данным, на борту находилось не менее десятка людей – восемь пассажиров и три члена экипажа.

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