Пропагандисты в Крыму выполняют план по обеспечению большего уровня явки на президентские выборы, чем в России.

Крымские оккупационные СМИ уже готовят сюжеты на день выборов, заявил Рефат Чубаров.

Пропагандисты пытаются продемонстрировать, что крымские татары якобы стали лояльны к России, отметил Чубаров Чубаров рассказал о подготовке оккупантов к «выборам» в Крыму , информирует svodka.net.

Если в России добиваются явки 70% при 70% голосов за действующего президента, то в Крыму планируют повторить результаты «референдума». Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире канала «112 Украина».

С этой целью, сообщил Чубаров, оказывается давление на общество через авторитетных в нем людей. В частности, на «беседы» вызываются мусульманские духовники, которым угрожают, что если их прихожане не проголосуют, они лишатся своих должностей. Читайте также Украина напомнила наблюдателям ОБСЕ на выборах в РФ о статусе оккупированного Крыма

«Мне звонили несколько имамов, которые рассказывали об этом в подробностях», — подчеркнул Чубаров. Кроме того, ведется работа с учителями в школах и преподавателями в университетах. От преподавателей требуют обеспечить явку на выборы студентов, от учителей — родителей школьников. Отдельно ведется работа с предпринимателями, уточнил Чубаров.

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«Предприниматели очень уязвимая такая категория, им прямо угрожают, что сломают им бизнес, если не только они сами, их сотрудники не придут на выборы», — сообщил он.

Отдельное внимание уделяется крымским татарам, которые практически проигнорировали «референдум» 2014 года. Пропагандисты желают «доказать миру» не только единство крымчан в поддержке России, но и то, что крымские татары за четыре года оккупации изменили своё мнение и стали лояльны к российским властям.

«По тому, о чем нас информируют — уже с утра будут показывать сюжеты, как якобы люди в очень таком добром настроении, с большой охотой приходят на участки», — рассказал Чубаров.

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Помимо этого, добавил он, будут сниматься видео с представителями разных национальностей в национальных косюмах, которые якобы в таком виде пришли на голосование.

«Будут показывать людей в национальных костюмах, болгар, немцев, а вот тут крымские татары, а вот украинцы в вышиванках, вот эти сюжеты все готовятся», — уточнил Чубаров.

Он рассказал, что уже сейчас пропагандисты не уверены в том, что им хватит местных жителей, и начали привлекать трудовых мигрантов, прибывших на оккупированный полуостров с 2014 года.

«Они уже проводят работу по мобилизации трудовых мигрантов, собирают людей, которые работают на терминале Симферопольского аэропорта, на строительстве военной дороги «Таврида», людей такой, скажем, неславянской внешности. Их тоже будут использовать на выборах, чтобы сказать, что это местные пришли на выборы», — рассказал глава Меджлиса.

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