Украинские биатлонисты выступят на этапе Кубка мира сильнейшим составом.

Бойкота не будет: сборная Украины поедет на этап Кубка мира в Тюмень, информирует svodka.net.

Сборная Украины по биатлону сильнейшим составом поедет на завершающий этап Кубка мира в Тюмень.

Об этом сообщает Isport со ссылкой на комментатора телеканала «UA:Перший» Андрея Столярчука, который отметил, что принято окончательное решение об участии сборной Украины в российском этапе Кубка мира.

К женской сборной точно присоединятся Юлия Журавок и Ольга Абрамова, которые идут в топ-10 общего зачета Кубка IBU. Ранее команда США решила бойкотировать этап Кубка мира в России. А вот руководитель норвежской сборной Йоханнес Бе подобную акцию не поддержал, заявив, что готов ехать в Тюмень.

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