|Принцесса Швеции Мадлен стала многодетной матерью
|11.03.2018 20:28
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Шведская принцесса Мадлен родила третьего ребенка.
Представительница монаршего семейства 9 марта родила третьего ребенка — девочку. Радостную новость сообщила пресс-служба королевского двора страны, информирует svodka.net.
Принцесса Швеции Мадлен 9 марта родила третьего ребенка. Согласно официальной информации, представительница монаршего семейства родила девочку. Об этом сообщает пресс-служба королевского двора страны.
«Принцесса Мадлен родила 9 марта в 00.41 (2.41 мск) девочку», — отмечается в официальном заявлении.
Также известно, что вес ребенка составил 3465 г, а его рост — 50 см.
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До настоящего момента принцесса Мадлен и ее супруг, американский бизнесмен Кристофер О’Нил, воспитывали двоих детей — дочь Леонор и сына Николаса.
Ранее сообщалось, что снимок новорожденной дочери Кайли Дженнер собрал 15 миллионов лайков за сутки.
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