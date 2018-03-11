Министр обороны США заявил, что ему известно о многочисленных сообщениях о применении хлора при наступлении правительственных войск в Восточной Гуте.

Министр обороны США Джим Мэттис предупредил Сирию о том, что с ее стороны будет «очень неразумно» использовать газ в качестве оружия при бомбардировках оплотов повстанцев в Восточной Гуте, передает Голос Америки, информирует svodka.net.

Мэттис заявил в воскресенье, что «прямо сейчас» США получают сообщения о том, что силы президента Сирии Башара Асада применяют хлор в трехнедельном наступлении на повстанцев в окрестностях Дамаска, в результате которого погибли почти тысяча человек, включая 200 детей.

«У меня нет свидетельств, которые я мог бы показать вам», – признал глава Пентагона в беседе с журналистами, сопровождающими его в поездке в Оман.

В то же время он сказал, что знает о «многочисленных сообщениях о применении хлора или о других симптомах, которые могут быть следствиями применения хлора».

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По словам Мэттиса, сирийские войска «в лучшем случае» ведут «неизбирательные» атаки, а «в худшем берут под прицел больницы».

«Я не знаю, как именно обстоят дела, являются ли они некомпетентными или они совершают незаконные деяния или и то и другое», – добавил он.

Сирия отвергает обвинения в применении отравляющего газа в ходе атак на Восточную Гуту, которые происходят во время 30-дневного прекращения огня, объявленного по требованию Совета Безопасности ООН.

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«Я хочу повторить, что было бы очень неразумно с их стороны использовать газ в качестве оружия, и я думаю, президент Трамп дал это понять очень четко в самом начале работы его администрации», – сказал Мэттис.

В апреле прошлого года президент Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат, после того как США заявили, что с нее совершалась нападение на подконтрольный повстанцам город Хан-Шейхун с применением нервнопаралитического газа зарин.

Повстанцы в Восточной Гуте пообещали не сдаваться под натиском сирийского наступления, но правительственные силы при поддержке российских войск нанесли им серьезный урон и раскололи подконтрольные повстанцам территории на три части.

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