Перед отлетом в Пенсильванию из Вашингтона Трамп сказал журналистам, что рассчитывает на успех переговоров с Ким Чен Ыном.

Переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном могут провалиться, а могут привести к грандиозной политической сделке, заявил президент США Дональд Трамп, информирует svodka.net.

«Они (переговоры — ИФ) могут быстро закончиться ничем, а, может быть, мы сядем и заключим величайшую сделку для мира», сказал он, выступая в Пенсильвании.

«Думаю, что с Северной Кореей все будет очень хорошо, и мы добьемся грандиозного успеха», — заявил президент.

По его словам, США в этом вопросе «пользуются серьезной поддержкой».

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«Они (КНДР — ИФ) обещают остановить на это время пуски ракет, а также планируют денуклеаризацию, следовательно все будет прекрасно», — добавил Д.Трамп.

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