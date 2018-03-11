Также украинские спортсмены завоевали на этих соревнованиях одно серебро и две бронзы.

Украинка Каланина завоевала «золото» на этапе Гран-при по дзюдо в Марокко , информирует svodka.net.

Четыре награды завоевали украинские дзюдоисты на этапе Гран-при, который завершился в Агадире (Марокко). «Золото» – у Елизаветы Каланиной, «серебро» – у Анастасии Турчин, «бронза» – в Кенджау Ньябали и Александра Гордиенко. Об этом сообщил официальный сайт Федерации дзюдо Украины.

В категории свыше 78 килограммов свою вторую награду в этом сезоне завоевала Елизавета Каланина. Отметим, что в феврале в португальском Одивелаше спортсменка из Кременчуга выиграла «золото» Континентального Кубка.

Сначала в Марокко Каланина взяла верх над местной дзюдоисткой Юсрой Аурз, между международных достижений которой есть вице-чемпионство Африки между кадетов в 2016 году.Затем украинка завершила в свою пользу поединок против Иванны Сутало из Хорватии, победительницы молодежного европейского первенства-2016 (до 23 лет).

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А в финале Елизавета встретилась со словенкой Анамари Веленшек, в активе которой есть много медалей, в том числе «серебро» чемпионата мира-2015 и «бронза» Европейских игр. Основное время схватки победителя не выявило. А в «голден скор» судьи объявили украинку победительницей, так как соперница была наказана за неактивную борьбу.

В весе до 78 килограммов Анастасия Турчин в первой схватке выиграла у француженки Ванессы Дюро. Затем за выход в конец она победила Ярден Майерсон из Израиля. В поединке за «золото» украинке противостояла немка Майке Зиех. Встреча опять же перешла в «голден скор», где Анастасия проиграла по замечаниям и получила в результате «серебро».

Что касается мужчин, то из шести украинских спортсменов в Агадире трое участвовали в поединках за медаль, правда, бронзовую. Кенджау Ньябали из Киева в весе до 90 сначала проиграл действующему чемпиону мира — Неманье Майдовому из Сербии. Однако затем украинец одолел британца Фрейзера Чемберлена и получил «бронзу».

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Одессит Александр Гордиенко в категории свыше 100 килограммов в споре за выход в конец потерпел поражение от Антона Кривобокова из России.

«Бронзовый» поединок против франуза Хамзы Учани прошел очень быстро: Александр одолел оппонента за 20 секунд. В категории до 73 килограммов Дмитрий Канивец также спорил за «бронзу», однако уступил немцу Энтони Зингу.

Другие украинцы проиграли уже в первых своих поединках. Георгий Зантарая боролся с Адрианом Гомбочем из Словении, которого победил в финале чемпионата Европы-2017. Но в Марокко балканец взял реванш, в результате выиграв Гран-при в Агадире.

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