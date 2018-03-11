Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отмечает, что согласно прогнозу страна к 2022 году может снизить потребление природного газа до 13 млрд куб.м с 18млрд куб.м, потребленных в 2017 году.

Гройсман: Украина может уменьшить потребление газа еще на 5 млрд кубов у 2022 году, информирует svodka.net.

«Сколько Украина потребляла газа (население, теплокоммунэнерго, бюджетные учреждения):2014 год — 24 млрд кубов; 2017 год — 18 млрд кубов. За три года мы уменьшили потребление газа на 6 млрд кубов. Прогноз на 2022 год — 13 млрд кубов.

То есть Украина может уменьшить потребление еще на 5 млрд кубов», — написал В.Гройсман в своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье и опубликовал соответствующую инфографику.

Он также привел информацию о внедрении в Украине возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

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«4 квартал 2015 года — 21 личное домохозяйство имеет солнечную электроустановку; 4 квартал 2017 — 3010 частных домохозяйств установили солнечные электроустановки; 2014-2017 — 1900 МВт новых тепловых мощностей ВИЭ», — написал премьер Украины.

Информируя о реализации государственной программы для населения «Теплые кредиты», В.Гройсман отметил, что она стартовала в октябре 2014 года.

«Уже выдано 274 000 кредитов на 5 млрд грн. Участники программы примерно 400 тыс. домохозяйств. Государство возвращает 20% для замены газовых котлов (35% для субсидиантов) и 35% — на другие мероприятия (замена окон, установка счетчиков, утепление)», — написал премьер-министр Украины.

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