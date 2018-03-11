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|"Непобедимые" ракеты России: Глава Пентагона скептически оценил возможности оборонно-промышленного комплекса РФ
|11.03.2018 22:43
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«Новое» российское оружие не изменило «военный баланс» и не создало необходимость для США пересмотреть политику сдерживания России.
Заявления президента России Владимира Путина о взятии на вооружение новых «высокотехнологичных» ракет и о том, что они якобы могут обойти американские системы противовоздушной обороны, не имеют под собой никаких оснований, информирует svodka.net.
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Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, скептически оценив возможности оборонно-промышленного комплекса РФ.
«Я просто скажу вам, что не увидел никаких изменений в российском военном потенциале, и обо всех этих ракетах было известно еще несколько лет назад», — сказал Мэттис, передает CNN.
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По его словам, «новое» российское оружие не изменило «военный баланс» и не создало необходимость для США пересмотреть политику сдерживания России.
Также глава Пентагона прокомментировал одну из технологий продемонстрированных Путиным — подводный беспилотник, который может нанести удар по побережью США.
Так, Мэттис заявил, что это ничего не меняет, потому что Россия уже способна наносить удар по портам США с помощью ракет.
«Это ни на что не влияет, кроме количества денег, которую они готовы потратить на что-то, что не изменяет стратегического баланса», — сказал он.
Напомним, ранее в США появилась резкая реакция властей на новейшую ракету Путина.
Как оказалось, США разрабатывали концепцию ядерной энергетической установки, показанной президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, в 1950-х годах, и от нее отказались.