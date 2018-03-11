Кандидат в президенты Российской Федерации, лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Украина «развалится».

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«Украина развалится. Поляки заберут западные земли сегодняшней Украины. Венгры заберут Закарпатье, румыны – Буковину и Бессарабию, мы заберем всю «Новороссию». Так что у нее нет будущего», – заявил он в интервью Deutsche Welle, информирует svodka.net.

Жириновский добавил, что для улучшения отношений между Украиной и Россией ничего нельзя предпринять. Он обвинил страну во всех «смертных грехах».

«Режим сформирован антироссийский. И это главное, это основа. Во всем виновата только Украина, ее антироссийские силы, прозападные и антиконституционные силы. Поэтому здесь сами украинцы рухнут, и нам придется снова восстанавливать и Донбасс, и Луганск, и другие территории», – сказал он.

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Как сообщалось, ранее Жириновский заявил, что поставит мир на грань войны, если победит на выборах. Он хочет уничтожить страны Запада, чтобы «они не мешали».

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