Погода, Новости, загрузка...
"Мы заберем всю "Новороссию", - новое скандальное заявление Жириновского (ВИДЕО)
11.03.2018 23:47
«Мы заберем всю «Новороссию», — новое скандальное заявление Жириновского (ВИДЕО)

Кандидат в президенты Российской Федерации, лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Украина «развалится».

svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/

«Украина развалится. Поляки заберут западные земли сегодняшней Украины. Венгры заберут Закарпатье, румыны – Буковину и Бессарабию, мы заберем всю «Новороссию». Так что у нее нет будущего», – заявил он в интервью Deutsche Welle, информирует svodka.net.

Жириновский добавил, что для улучшения отношений между Украиной и Россией ничего нельзя предпринять. Он обвинил страну во всех «смертных грехах».

«Режим сформирован антироссийский. И это главное, это основа. Во всем виновата только Украина, ее антироссийские силы, прозападные и антиконституционные силы. Поэтому здесь сами украинцы рухнут, и нам придется снова восстанавливать и Донбасс, и Луганск, и другие территории», – сказал он.

Читайте: Могерини: Украине необходимо удвоить работу в важнейших направлениях

Как сообщалось, ранее Жириновский заявил, что поставит мир на грань войны, если победит на выборах. Он хочет уничтожить страны Запада, чтобы «они не мешали».



Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить