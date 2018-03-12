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|"Что вы, с ума сошли?": Путин ответил на вопрос о возврате Крыма
|12.03.2018 00:11
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Нет таких обстоятельств, и не будет никогда, — заявил российский президент.
svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/
Президент России Владимир Путин утверждает, что возврат Крыма Украине невозможен ни при каких обстоятельствах, информирует svodka.net.
Об этом он заявил в ответ на вопрос во время интервью для телефильма Андрея Кондрашова «Путин».
«Да что вы, с ума сошли, что ли? Нет таких обстоятельств, и не будет никогда», — цитирует Путина ТАСС.
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Как сообщалось, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что аннексия Крыма была «неизбежной». По его словам, Россию «к такому развитию событий кто-то сознательно подталкивал, и она должна была действовать не медля».
Он также добавил, что не сомневался во введении против России санкций в связи с оккупацией Крыма.