12-16 марта киевляне смогут бесплатно проверить зрение в рамках Всемирного дня борьбы с глаукомой.

С 12 по 16 марта в столице пройдут мероприятия ко Всемирному дню борьбы с глаукомой. В учреждениях здравоохранения будут проводиться бесплатные обследования органов зрения для посетителей с целью раннего выявления глаукомы, профилактики слепоты, а также просветительские мероприятия, организованные Департаментом здравоохранения, информирует svodka.net.

Для раннего выявления и профилактики глаукомы в учреждениях здравоохранения столицы проводятся дни открытых дверей. Каждый желающий может посетить врача общей практики семейной медицины, терапевта или офтальмолога для проведения диагностики глаукомы. Эти меры способствуют предупреждению слепоты, призывают людей регулярно испытывать глаза, состояние зрительного нерва, измерять внутриглазное давление.

6 марта во всем мире отмечается Всемирный день борьбы с глаукомой. Мероприятия по случаю этого дня проводятся, начиная с 2008 года, по инициативе Всемирной ассоциации глаукомы WGA и Всемирной ассоциации пациентов с глаукомой WGPA.

Общее количество больных глаукомой в мире приближается к 100 млн человек. Ежегодно регистрируется около 600 тыс. новых случаев слепоты от глаукомы. Распространение первичной глаукомы, которая занимает второе место после катаракты в структуре причин слепоты, приобрело в последние годы характер пандемии. В Киеве ежегодно регистрируется около 1500 новых случаев глаукомы. Распространенность этого заболевания составляет около 20 тыс. больных.

Наиболее склонны к развитию глаукомы люди старше 60 лет, а также лица с семейной предрасположенностью к болезни. Ближайшие родственники людей, больных глаукомой, болеют в 10 раз чаще, следовательно им рекомендуется проходить профилактические осмотры, начиная с 35 лет, и в дальнейшем — не реже одного раза в год. Остальным необходимо испытывать зрение регулярно после 40 лет с периодичностью каждые три года.

Средствами профилактики являются регулярные проверки глаз и ранняя диагностика. Исследования последних лет определили информативность цифровых методов обследования глаза, прежде только, оптической когерентной томографии сетчатки.

Лечение глаукомы на ранней стадии довольно эффективное и, как правило, включает использование глазных капель, препаратов, снижающих внутриглазное давление. Хирургическое вмешательство, лазерное лечение с медикаментозной поддержкой могут обеспечить устойчивую компенсацию уровня внутриглазного давления, восстановление дренажной системы глаза, успешно остановить прогрессирование заболевания. Если диагноз установлен без задержки, и лечение проведено кстати, вероятно полное и постоянное обновление зрения.

Адреса заведений, которые присоединились к акции, опубликованы на сайте Киевской городской администрации.

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