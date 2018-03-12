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|Сутки "перемирия": Обстрелы наших позиций продолжаются, украинская армия несет потери, - штаб АТО
|12.03.2018 07:21
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Во время выполнения боевых задач погиб один украинский военнослужащий. Еще трое защитников получили ранения.
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Сводка Пресс-центра штаба АТО за 11 марта 2018 года, информирует svodka.net.
За прошедшие сутки российско-оккупационные войска часто нарушали условия бессрочного прекращения огня в районе АТО осуществив четыре обстрела позиций украинских защитников.
В частности, на Луганском направлении соперник из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по нашим укреплениям в районе населенных пунктов Троицкое, Луганское и Новозвановка.
На Донецком направлении боевики российско-оккупационных войск из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли силы АТО в районе населенного пункта Верхнеторецкое.
Читайте: "Полное прекращение огня": зафиксировано 3 обстрела наших позиций, один воин ранен, - штаб АТО
К сожалению, за прошедшие сутки имеем потери личного состава: во время выполнения боевых задач погиб один украинский военнослужащий. Еще трое защитников получили ранения. Им оказана необходимая медицинская помощь.