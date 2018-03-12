Во время выполнения боевых задач погиб один украинский военнослужащий. Еще трое защитников получили ранения.

Сводка Пресс-центра штаба АТО за 11 марта 2018 года, информирует svodka.net.

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска часто нарушали условия бессрочного прекращения огня в районе АТО осуществив четыре обстрела позиций украинских защитников.

В частности, на Луганском направлении соперник из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по нашим укреплениям в районе населенных пунктов Троицкое, Луганское и Новозвановка.

На Донецком направлении боевики российско-оккупационных войск из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли силы АТО в районе населенного пункта Верхнеторецкое.

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К сожалению, за прошедшие сутки имеем потери личного состава: во время выполнения боевых задач погиб один украинский военнослужащий. Еще трое защитников получили ранения. Им оказана необходимая медицинская помощь.

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