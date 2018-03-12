Если наши активные граждане не покинут Россию, которая после выборов станет и юридически, и действительно криминальной, тогда чекизм продлит свое существование еще на неопределенное время, пока не уничтожит весь креативный класс нашей нации, пишет российский политик Наталья Гулевская.

Сегодня я бы хотела еще раз вернуться к теме политического бойкота и поговорить о неизбежности такого действия. Первое, на что я хочу обратить внимание, это то, что участие или неучастие в голосовании на выборах президента РФ является исключительным конституционным правом гражданина, которое не может рассматриваться как самостоятельная форма протеста, информирует svodka.net.

Чтобы понять почему бойкот в виде вынужденной эмиграции является единственно возможным политическим действием в сложившейся ситуации, необходимо ответить на вопрос — почему произошел распад СССР?

Конечно, были всякого рода неразрешимые идеологические проблемы и трудности в отношениях с Западом, но главной и основной причиной распада Союза все же явилась массовая эмиграция. Сама система тоталитарного совка была выстроена не на конкуренции, а на соцсоревновании партаппаратчиков, и чтобы попасть в обойму номенклатуры, нужны были реальные достижения. У советской системы было довольно людского материала, и коммунисты из общей массы населения находили для себя лучших и использовали их потенциал для достижения результатов и присвоения их труда. Железный занавес не позволял талантливым людям покинуть «любимую» Родину, их было довольно во всех областях жизни социума, что даже такая нежизнеспособная конструкция выживала при любых потрясениях.

Тоталитарный режим действительно был способен мобилизовать потенциал своих «граждан», но конкретные результаты появлялись только в тех областях развития государства, которыми интересовался вождь. Для остальных же была уготована судьба передавать свои знания и достижения тем номенклатурщикам, которые первыми выявляли и присваивали себе их открытия и рацпредложения. Логические и гениальные открытия, но без комментариев и сопровождения самого автора выходили в итоге убогими и нежизнеспособными, следовательно все достижения Совка действительно обладали передовыми технологиями только в тех областях жизнедеятельности государства, которыми руководил сам автор этой идеи.

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В 1991 году железный занавес рухнул, и вся интеллектуальная элита, на которой держались вся организация государства и экономический цикл разбежалась по западным странам. Совок рухнул не только политически, но и экономически, так как громоздкая неэффективная и примитивная модель советского государства не могла соперничать с развитыми странами и рыночной экономикой. Единственное, что осталось от Советского Союза — это ВПК. Он в своем развитии обогнал даже многие развитые страны и мог без инновационного процесса свободно соперничать не одно десятилетие. Ельцину ничего не оставалось делать, как весь покинувший интеллектуал нации заменить на заурядных западных специалистов, которые не нашли себе применение в своих государствах. Они как смогли выстроили примитивную рыночную экономику, которую подросшее поколение подхватило и стало развивать привлекательный и конкурентный бизнес.

В 2000 году смена очередного вождя привела в высшие эшелоны власти чекистов, банкиров и отпетых мошенников, и в стране тут же появились приоритетные институты силовиков, банкиров и госмонополий. Пока цены на нефть и дешевые западные кредиты удовлетворяли запросы правящего класса, население свободно самоорганизовывалось и саморазвивалось. Взлетевшая цена на нефть совпала с началом правления Путина и в Кремле решили стать если не первыми в мире, то равными США.

Но, сделав первые шаги на передел геополитического влияния, Кремль тут же ощутил последствия. К оттоку инвестиций, сложностей с кредитами и упавшей ценой на нефть, добавились еще и персональные санкции. Пытаясь как-то сгладить ситуацию и восстановить статус-кво, Путин докатился до прямых угроз и ядерного шантажа. Но, увы, мир стал уже другим, и прежние уловки МИДа и спецслужб больше не влияют на позицию Запада. Экономические санкции постепенно разрушает нашу экономику, вдобавок Кремль перешел на поиск внутренних ресурсов, что привело к массовому разорению среднего и малого бизнеса. Под нож уже идут крупные частные компании и банки, чекисты близко подбираются к первой волне миллиардеров и, по-видимому, ни у одного из них нет никаких перспектив в будущем. Все говорит о приближающейся катастрофе и неминуемом крахе государства, а накаченное пропагандой население все также сидит у телевизоров и голосует за царя.

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Только эмиграция еще может спасти обреченных бизнесменов и предпринимателей, пока еще к ним не постучались правопреемники и последователи Дзержинского, Ежова и Берии. Массовая эмиграция быстрее, чем в СССР похоронит народившийся чекизм, но если наши активные граждане не покинут Россию, которая после выборов станет и юридически и действительно криминальной, тогда чекизм продлит свое существование еще на неопределенное время, пока не уничтожит весь креативный класс нашей нации.

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