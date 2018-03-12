Настоящим разумным патриотам Украины очень-очень трудно — сволочи-идиоты-подонки внешние и внутренние раздирают страну и сеют беспорядок. Я все же лелею надежду на то, что появятся и в Украине, и в России светлые силы, объединяющие истинных борцов за человеческие жизни, свободу и достоинство

Об этом на своей странице в Facebook написал Алексей Лебединский, информирует svodka.net.

Меня прям поражает, как некоторые люди, просто понимающие и озвучивающие преступления российского правительства и тысяч российских зомби против Украины, Сирии, да и своего собственного народа, полагают, что они уникальны! Они, видите ли, понимают простые вещи, и за это надо чуть ли не в жопу их целовать и деньги платить! Чуть ли не герои!

Представьте себе немца времен 2й мировой, который свободно приехал по собственной воле в блокадный Ленинград и начал всем кричать вокруг, что его народ ебанулся, что фюрер — скотина, что рейх — это плохо! Он не перешел на другую сторону и не пошел воевать против охуевших «своих», а он просто пишет во все газеты Ленинграда обо всем этом и ждет, чтоб питерцы его кормили, хвалили и на руках носили… Пишет не в немецкие газеты, не расбрасывает листовки, а в основном адресуя свои «откровения» осажденным голодающим питерцам, которым и так все понятно про фюрера, интервенцию и глобальное немецкое сумасшествие. И за это любите его, целуйте, кормите и уважайте…

Мне кажется, что понимание реальности — это нормально, и не более того, не так ли? Или уже наличие простого логического ума, глаз и элементарных способностей анализировать факты теперь причисляет человека к героям и небожителям?

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Особенно вызывают гнев посылы типа «накрывайте на х..й всю Россию, вместе с хорошими людьми, оказавшимися в засаде, вместе с моими адекватными родственниками и друзьями! Х..рьте! Я ж у вас уже, съебался, можно накрывать!» И уже здоровые умом украинцы говорят таким «ораторам»: «эй, человек! Там же твои близкие и сотни тысяч тех, кто не сошел с ума! Как мы можем почитать тебя, если ты предлагаешь нам уничтожить всю твою страну без разбора, уничтожить своих же родных и друзей! Ты какой-то подозрительный супер-предатель прям… Человек, а зачем ты так громко поешь нам славу, если не знаешь нас вообще?? У нас своих идиотов полно, ты не в курсе? Или ты реальность видишь только в отношении России? Не засланный ли ты казачок-то? Ничего нового ты нам не скажешь, поля наши не пашешь, в армии не воюешь? А предателей и у нас самих полно — и бл..ких путинистов, пробитых коммунистов, бандитов, и просто отмороженных, и сволочей, делающих деньги на войне… На х..й ты нам нужен, удивительный кричащий человек из страны-агрессора??»

И правильно говорят. И мне стыдно за некоторых людей, подобных тем, кого я описал. Как было стыдно за тех, кто сегодня в Майами пришел голосовать за Путина, крича «он лучший!» в избирательном участке. Хочется спросить «а х..ли ты тогда тут в Америке делаешь?? Убирайся на х..й в Россию к Путе, который называет Америку врагом. Вон отсюда, е..ланы, что вы тут пригрелись, б..ди??!»

Да, мне стыдно за свой народ — за идиотов и убийц, за жлобов и тупиц, за продажных журналюг, за блевотных псевдооппозиционеров, но! Но мне так же стыдно за тех украинцев, которые ждут прихода российского фюрера или бездумно бросаются под любые флаги, ни на йоту не разобравшись, что к чему, кого и почему надо убивать, а кого миловать, стыдно за тех, кому плевать на Украину, лишь бы сорвать бабла на чем угодно — таких тоже тучи, как и в России. И все мы об этом знаем. И настоящим разумным патриотам Украины очень-очень трудно — сволочи-идиоты-подонки внешние и внутренние раздирают страну и сеют хаос.

ЯПутинже лелею надежду на то, что появятся и в Украине, и в России светлые силы, объединяющие истинных борцов за человеческие жизни, свободу и достоинство, а не злые режимы и не фейковые «оппозиционеры» вместе с засланными режимом казачками будут объединять буйные несознательные народные «массы» и вести их в пропасть, как сейчас происходит.

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Люблю и уважаю хороших, добрых людей. И в России, и в Украине, в Майами, где угодно. Я никого не учу жить. Просто желаю добра вам всем.

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