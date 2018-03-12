Ученые утверждают, что результаты их работы являются важными не только для диабетиков, но и для тех, кто пытается контролировать вес.

На сегодняшний день сахарный диабет является довольно распространенным заболеванием. Он существенно отравляет жизни пациентов и вынуждает отказываться от многих привычных и любимых вещей, информирует svodka.net.

Ученые проводят множество исследований в области изучения диабета и поиска способов борьбы с ним. И последние показали, что на течение болезни влияет состояние микрофлоры кишечника и диета, пишет WebMD. В частности, была установлена прямая связь между уровнем сахара в крови с кишечными бактериями и наличием клетчатки в рационе.

Как известно, в нашем теле, в частности, кишечнике, много бактерий. Большинство из них способствуют перевариванию пищи, а также способствуют поддержанию физического и психического здоровья.

Медики уже давно знают, что клетчатка важна для здоровья. Исследования показали, что люди, которые потребляют продукты с высоким содержанием клетчатки и низким содержанием насыщенных жиров, имеют более низкие риски многих хронических заболеваний.

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Доказано, что клетчатка также способствует нормализации микрофлоры кишечника.

Так, новые исследования финского ученого по профилактике диабета показали, что у людей, потребляющих больше клетчатки, в организме содержится больше противовоспалительного вещества — индолпропионовой кислоты. Вещества продуцируется кишечными бактериями и помогают удерживать в норме уровень сахара.

Подобные исследования проводили китайские и американские ученые. И результаты также показали эффективность диет с высоким содержанием клетчатки.

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По словам ученых, чтобы обеспечить рацион необходимым для эффективности количеством пищевых волокон, нужно дополнительно принимать специальные пищевые добавки. При этом результат проявится приблизительно через месяц, когда система ЖКТ и микрофлора перестроятся под ваши новые пищевые привычки.

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