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|Россия устроит гонку вооружений сама с собой, - Пентагон
|12.03.2018 11:13
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Все это произойдет за счет больших издержек для российского народа
Продемонстрированные президентом Владимиром Путиным новые вооружения приведут к значительным расходам России на оборонную промышленность. Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис в беседе с журналистами, информирует svodka.net.
Он пояснил, что подход США к обороне не изменится, несмотря на то, «сколько денег они [Россия] хотят вложить в гонку вооружений с самими собой». В целом презентацию нового оружия Мэттис назвал «разочаровывающей, но неудивительной».
В пресс-службе Пентагона добавили, что, по мнению Мэттиса, до внедрения анонсированных оружейных систем пройдет «много лет». Министр добавил, что политику стратегического сдерживания менять не стоит.
«Они могут в конечном счете потратить туда кучу денег. Но моей стратегической оценки это не изменит. Я полагаю, все это произойдет за счет больших издержек для российского народа», — заявил Мэттис.
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1 марта во время послания Федеральному собранию Путин потратил значительную часть времени на рассказ о новых системах стратегического ядерного и неядерного вооружения, которые могут преодолевать современные системы обороны США.
Путин заявил, что новое оружие делает бесполезным расширение НАТО на восток и размещение американской ПРО в Европе.