Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй возглавит заседание Совета нацбезопасности, которое собирают из-за отравления Сергея Скрипаля.

В Британии из-за отравления экс-шпиона созывают Совет нацбезопасности, информирует svodka.net.

Отравление Скрипаля и его дочери обсудят на заседании Совета нацбезопасности Великобритании.

Заседание Совета национальной безопасности состоится в Великобритании в понедельник, 12 марта. Его созывают из-за отравления бывшего русского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает Радіо Свобода.

Заседание возглавит премьер-министр страны Тереза Мэй. Участие в заседании Совета нацбезопасности примут чиновники, владеющие информацией о ходе расследования на его восьмой день.

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Напомним, 4 марта российский экс-шпион, перешедший на сторону Великобритании Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания.

Следствие утверждает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Сотрудник британской полиции, который первым пришел на помощь пострадавшим, также был госпитализирован с симптомами отравления.

5 марта в Великобритании с серьезным отравлением госпитализировали бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочь. Британские эксперты пришли к выводу, что для отравления использовался нервно-паралитический газ.

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