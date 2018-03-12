Ежедневно на курсирование автобуса нужно 5800 гривен. Транспортные услуги предоставляет «Киевпастранс».

Из Броваров в Киев с 12 марта начал курсировать первый в Украине бесплатный общественный автобус, информирует svodka.net.

Как говорится на сайте проекта, это социальный опыт, цель которого, создать альтернативу маршруткам и показать, готова ли общественность к решению транспортных вопросов за свой счет.

Автобус, рассчитанный на 100 мест, будет ежедневно курсировать с 6:00 до 9:00 и с 17:00 до 20:00.

Маршрут: метро «Лесная» — ул. Гагарина- ул. Независимости — ул. Короленко -ул.Киевская — метро «Лесная».

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Проезд в таком автобусе будет бесплатным, но пассажиры могут делать взносы на счет проекта.

Таким образом планируют определить реальную себестоимость проезда.

Также отмечается, что ежедневно на курсирование автобуса нужно 5800 гривен. Транспортные услуги предоставляет «Киевпастранс».

Как сообщалось в Киеве подняли цены на проезд в маршрутках.

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