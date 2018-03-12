Мы задыхаемся, и наше единственное спасение — экспансия на запад, написал Ходаковский

Экс-командир террористического батальона «Восток» Александр Ходаковский заявил, что перед выборами в России жители «ДНР» услышат много лжи, однако на самом деле Москва не намерена как-либо помогать оккупированным территориям, следовательно для выживания необходимо самостоятельно двигаться с войной вглубь Украины, информирует svodka.net.

Таким образом, Донбассу придется прибегнуть к новой тактике — экспансии запада, пишет он на своей странице в запрещенной в Украине социальной сети «ВКонтакте».

«Жителям «ДНР» непросто будет пережить выборы — при всей нашей патологической склонности к вранью его уровень в этот период будет запредельным, — берегите глаза и уши. Но я, собственно, не об этом — это было вступление. Я о том, что положение наше во всех смыслах, действительно, аховое, равно как и тупиковое. И вызвано это положение в большей степени даже не «усилиями» наших младотурков, а в целом ситуацией», — подчеркивает Ходаковский.

Он убежден в том, что плачевная ситуация на захваченных территориях Донбасса связанна с рядом аспектов: ненамерением России принимать «ДНР» в свой состав, невозможностью из идеологических соображений террористов вернуться в состав Украины, отсутствием рынка у «ДНР» и недопуском России его к конкуренции, что приводит к отсутствию возможностей у ОРДЛО зарабатывать деньги для своего существования и строить собственную экономику. Не менее серьезными проблемами Ходаковский назвал стабильный рост дефицита бюджета, который нечем восполнять, а также непрекращающуюся войну.

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«Нам не выжить, если мы не начнем двигаться на запад. Нам нужно прорвать сжимающее нас кольцо и выплеснуться на оперативный простор. Мы должны изменить свой статус жертвы, попавшей в объятия удава, жертвы хотя и сильной, но обездвиженной. Это должно стать нашей генеральной задачей. Мы должны быть готовы столкнуться с той реальностью, которая сложилась, и в том числе в вопросах нашего восприятия там, когда вследствие наших собственных ошибок и той пропаганды, которая действует против нас, нас воспринимают не как порождение света. Мы задыхаемся, и наше единственное спасение — экспансия на запад», — пишет Ходаковский, отмечая, что применение такой тактики станет возможным для террористов в обозримом будущем.

Дерзкие идеи экс-главаря «Востока» привлекли внимание журналиста Дениса Казанского, который счел их типичным сценарием действий последователей «русского мира».

«Ходаковский опять бредит войной. Смысл поста — в «ДНР» го*но, Донбасс разорили, Россия не помогает, следовательно нужно «двигаться на запад». Разорить побольше территорий, убить побольше людей. Впрочем, разве «русский мир» может предложить что-то другое?» — подытожил он.

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Ходаковский опять бредит войной. Смысл поста — в ДНР говно, Донбасс разорили, Россия не помогает, следовательно нужно "двигаться на запад". Разорить побольше территорий, убить побольше людей. Впрочем, разве русский мир может предложить что-то другое? pic.twitter.com/XETr4pag3Y — Денис Казанський (@den_kazansky) 11 марта 2018 г.

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