13-14 марта мэр Киева Виталий Кличко представит столицу Украины на международной выставке недвижимости MIPIM в Каннах.

Кличко представит Киев на международной выставке недвижимости MIPIM во Франции, информирует svodka.net.

Виталий Кличко представит в Каннах стенд Киева и инвестиционные проекты, в которых украинская столица предлагает приобщиться иностранному бизнесу.

Стенд смогут увидеть более 24 тысяч участников нынешней выставки, между которых влиятельные специалисты рынка недвижимости, промышленности, логистики, представители крупного международного бизнеса, сообщает пресс-служа мэра.

Также Кличко примет участие в церемонии награждения конкурса «Глобальные города будущего», который проводит специализированный журнал Foreign Direct Investment(издатель — британская газета Financial Times).

Читайте: В Киеве появятся снегоплавильные комплексы, - Кличко

Кроме того, мэр Киева выступит на панельной дискуссии на тему «Вызовы для Украины, которые могут повлиять на ее соседей».

Дискуссия этого года посвящена теме «Главные вызовы Центральной и Восточной Европы: обострение противостояния между глобализацией и обособленностью, поиск талантов и нехватка квалифицированной рабочей силы».

Во время MIPIM запланированы встречи мэра Киева с директором по исследованиям и развитию потенциала UN Habitat Эдуардо Лопес Морено, госсекретарем Министерства окружающей среды, охраны природы, строительства и безопасности ядерных реакторов Германии Гунтером Адлером, мэром города Познань Яцеком Яськовяком и представителями крупного международного бизнеса.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира