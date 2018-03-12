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|Кличко представит Киев на международной выставке недвижимости MIPIM
|12.03.2018 13:41
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13-14 марта мэр Киева Виталий Кличко представит столицу Украины на международной выставке недвижимости MIPIM в Каннах.
Кличко представит Киев на международной выставке недвижимости MIPIM во Франции, информирует svodka.net.
Виталий Кличко представит в Каннах стенд Киева и инвестиционные проекты, в которых украинская столица предлагает приобщиться иностранному бизнесу.
Стенд смогут увидеть более 24 тысяч участников нынешней выставки, между которых влиятельные специалисты рынка недвижимости, промышленности, логистики, представители крупного международного бизнеса, сообщает пресс-служа мэра.
Также Кличко примет участие в церемонии награждения конкурса «Глобальные города будущего», который проводит специализированный журнал Foreign Direct Investment(издатель — британская газета Financial Times).
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Кроме того, мэр Киева выступит на панельной дискуссии на тему
«Вызовы для Украины, которые могут повлиять на ее соседей».
Во время MIPIM запланированы встречи мэра Киева с директором по исследованиям и развитию потенциала UN Habitat Эдуардо Лопес Морено, госсекретарем Министерства окружающей среды, охраны природы, строительства и безопасности ядерных реакторов Германии Гунтером Адлером, мэром города Познань Яцеком Яськовяком и представителями крупного международного бизнеса.