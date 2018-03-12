Теперь эти боевые птички, способные нести две AGM-114 Hellfire и осуществлять беспрерывную разведку в течение 40 часов, будут пылиться на площадке хранения

Одна из тех ситуаций, когда старье не залеживается. Но вот ведь вопрос- а старье ли?

Как стало известно, командование ВВС США приняло решение снять с вооружения ударные БПЛА MQ-1 «Predator» и заменить их на более современные MQ-9 «Reaper». Причем проводить замену будут в сжатые сроки и планируют завершить процесс до конца этого года, информирует svodka.net.

Хочу отметить, что за время с первого полета MQ-1 в 2002 году и последующей его эксплуатации с 2005 года произведено было более 360 БПЛА модификаций MQ-1 и RQ-1. Данные БПЛА стоят на вооружении Италии, Турции, ОАЭ и, разумеется США. Причем на вооружении ВВС США находится более 250 БПЛА MQ-1B и 102 MQ-1C.

Теперь же эти боевые птички, способные нести две AGM-114 Hellfire и осуществлять беспрерывную разведку в течение 40 часов, будут пылиться на площадке хранения 309-й группы по обслуживанию и ремонту авиакосмической техники, став тем самым одним из экспонатов известного многим по голливудским блокбастерам «кладбища».

Читайте: RQ-4 Global Hawk провел секретную миссию в небе над Украиной, - Злой одессит

С другой стороны, не понятно, зачем добру пропадать? Тем более, что приобрести «хищников» желающие найдутся. В особенности между тех стран, которые находятся в состоянии войны, но лишены возможности производить в необходимом количестве свои ударные БПЛА.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира