Министр обороны США прокомментировал заявления Путина о новом российском оружии, которые были сделаны во время недавнего послания. По его словам, на разработку и внедрение оружия, о котором говорил Путин, «потребуются годы», и принципиально военная сила России в свете речи Путина «не изменилась», информирует svodka.net.

Мэттис назвал заявления Путина «разочаровывающими, но неожиданными».

«Я слушал речь Путина, как и многие из нас, особое внимание уделив последней трети: первые две трети были о внутренних делах России», — заметил министр обороны США. Он подчеркнул, что на разработку и внедрение оружия, о котором говорил Путин, «потребуются годы». И следовательно он лично не считает, что заявления российского президента как-то изменили баланс военных сил в мире.

«Они никак не влияют на нас и не меняют нашу позицию с точки зрения сдерживания России», — подчеркнул Мэттис.

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Ранее Пентагон на заявление Путина о ядерном оружии ответил: «Мы полностью готовы».

Мэттис также добавил, что Россия недавно отменила давно запланированные стратегические переговоры о безопасности, и это, по его мнению, показывает, что Россия «даже не действует в своих собственных интересах».

Он также заметил, что российские власти подписались под резолюцией Совета Безопасности ООН о 30-дневном прекращении огня в Восточной Гуте, Хомсе, Алеппо и других регионах Сирии. Но при этом партнер России (Сирийская армия) продолжает это соглашение нарушать:

«Их партнер продолжает бомбить (эти районы) и в том числе целенаправленно наносит удары по больницам, — заметил Мэттис. — Я не знаю, как это определить: либо они некомпетентны, либо совершают незаконные действия, либо и то, и другое».

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