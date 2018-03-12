Во время обысков изъяты пропагандистские материалы, оружие, взрывчатка и много других доказательств подрывной работы против нашей страны

Служба безопасности Украины в понедельник проводит более 25 обысков у журналистов по подозрению в способствовании России в проведении антиукраинских акций, информирует svodka.net.

Об этом сообщила в соцсети Фейсбук спикер спецслужбы Елена Гитлянская.

По словам Гитлянской, обыски санкционированы и проводятся в разных регионах страны.

«Во время обысков изъяты пропагандистские материалы, оружие, взрывчатка и много других доказательств подрывной работы против нашей страны», — уточнила Гитлянская, пообещав детальную информацию обнародовать после завершения процессуальных действий.

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Спикер СБУ отметила, что журналистская деятельность не может являться индульгенцией от ответственности за антигосударственные действия.

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