Деловые Сводки
- Китайская полиция берет на вооружение умные очки
- Крымские татары не будут участвовать в выборах президента РФ, - Меджлис
- Или врет, или дурак. Захарченко запугивает дончан, манипулирует словами Волкера
- СБУ проводит обыски у журналистов по всей Украине, - Гитлянская
- Путин не может пойти на большое число жертв в Украине, - Леонид Гозман
|СБУ проводит обыски у журналистов по всей Украине, - Гитлянская
|12.03.2018 14:29
|
Во время обысков изъяты пропагандистские материалы, оружие, взрывчатка и много других доказательств подрывной работы против нашей страны
Служба безопасности Украины в понедельник проводит более 25 обысков у журналистов по подозрению в способствовании России в проведении антиукраинских акций, информирует svodka.net.
Об этом сообщила в соцсети Фейсбук спикер спецслужбы Елена Гитлянская.
По словам Гитлянской, обыски санкционированы и проводятся в разных регионах страны.
«Во время обысков изъяты пропагандистские материалы, оружие, взрывчатка и много других доказательств подрывной работы против нашей страны», — уточнила Гитлянская, пообещав детальную информацию обнародовать после завершения процессуальных действий.
Читайте: "Единственно нормальный язык – русский", - водитель автобуса назвал украинский язык "козьим"
Спикер СБУ отметила, что журналистская деятельность не может являться индульгенцией от ответственности за антигосударственные действия.