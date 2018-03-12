Курт Волкер говорил не о жителях «республик», а о политических образованиях «ДНР«-«ЛНР», которые не вписываются в конституционное устройство Украины.

Лидер незаконной организации «ДНР», захватившей, при поддержке России, власть в отдельных районах Донецкой области Украины, отождествил жителей оккупированных территорий со своей организацией. Такое заявление он сделал в ответ на заявление спецпредставителя США Курта Волкера о том, что «ДНР» и «ЛНР» должны быть ликвидированы, информирует svodka.net.

«Самая страшная вещь, что чиновник, человек такого уровня, не последний в мире человек, говорит об уничтожении 4 миллионов жителей. Ну, я считаю, что другим странам стоит задуматься, если США считает необходимым уничтожить 4 миллиона населения для того, чтобы прекратить войну, думаю, задумаются. Но так отвечу: мы готовы к любым событиям и уничтожить себя просто не дадим», — заявил Захарченко.

В то же время бесспорно, что Курт Волкер говорил не о жителях «республик», а о политических образованиях «ДНР»-«ЛНР», которые не вписываются в конституционное устройство Украины.

«Так называемые «Луганская Народная Республика» и «Донецкая Народная Республика» являются образованиями, которые созданы Россией с целью порождения на месте политической реальности для того, чтобы помочь замаскировать роль РФ и укрепить продолжающийся конфликт, и они должны быть ликвидированы. Не существует места для них в украинском конституционном устройстве. Минские соглашения направлены на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, и эти образования должны исчезнуть», — сказал Волкер на мероприятии в аналитическом центре Hudson Institute в Вашингтоне.

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