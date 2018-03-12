«Вы понимаете, какой он в студии и какой он на улице, без камер, охранников и зрителей. В студии его не оскорбляют, не унижают, и тем не менее, он прыгает на людей с кулаками в прямом эфире на федеральном канале… А тут ему оплевали морду, он утерся, улыбнулся и ушел»

Бывший воин АТО, украинский десантник Валерий Ананьев опубликовал на своем канале в YouTube видео его конфликта с российским телеведущим Артемом Шейниным в итальянской Вероне, информирует svodka.net.

Украинец плюнул российскому телеведущему в лице и сказал: «Клянусь, убил бы, отрезал голову, сука». Шейнин вытерся, улыбнулся и молча ушел. «Вы понимаете, какой он в студии и какой он на улице, без камер, охранников и зрителей. В студии его не оскорбляют, не унижают, и тем не менее, он прыгает на людей с кулаками в прямом эфире на федеральном канале… А тут ему оплевали морду, он утерся, улыбнулся и ушел», – отметил Ананьев.

Ранее украинец рассказал об инциденте в итальянской Вероне. Он назвал Шейнина «пропагандоном» и объяснил, что пытался спровоцировать россиянина на конфликт. По словам Ананьева, он испытал эмоции, похожие на фронтовые.

Шейнин в ответ заявил, что ситуация в Вероне «показывает, что часть украинского народа сбита с толку нынешней ситуацией в стране». Телеведущий выразил надежду, что Ананьев вскоре опомнится и появится шанс провести более содержательную беседу.

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20 октября 2016 года Шейнин в эфире ток-шоу «Время покажет» на «Первом канале» РФ заявил о том, что с ним нормально общаются окружающие, хотя он убивал людей. Он также назвал террориста Моторолу героем, потому что тот «воевал на войне, которую развязали против русских людей».

12 октября 2017 года в эфире Шейнин напал на приглашенного на передачу журналиста Майкла Бома. В студии обсуждалось снятие российского флага с закрытого консульства РФ в США. Ведущий предупредил Бома: «Ты сейчас лучше не беси меня… А то я тоже какой-нибудь флаг с тебя сниму и повешу за галстук». Журналист ответил, что Шейнин смелый языком, после чего ведущий накинулся на него, схватил за шею и начал толкать с криками: «Ты чо меня провоцируешь, друг мой?! Я же тебе сказал: сидеть».

В августе 2017 года Ананьев отправился в пеший поход по европейским странам, чтобы доказать преимущества безвизового режима. Он вышел из Парижа, прошел Францию и Испанию, до мыса Финистерре на побережье Атлантического океана.

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