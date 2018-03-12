Знаменитый советский и российский актер Олег Табаков умер в возрасте 82 лет. Как сообщает Рен ТВ, Табаков скончался в Москве.

Последние несколько месяцев актер и известный режиссер провел в больнице. Табаков был госпитализирован еще 27 ноября прошлого года. Медики оценивали состояние Олега Табакова, как крайне тяжелое, информирует svodka.net.

С тех пор о состоянии артиста поступали противоречивые новости: сначала сообщалось, что Табаков болен пневмонией и вскоре выпишется из больницы, позже стало известно, что ситуация со здоровьем у актера более серьезная – его подключили к аппарату искусственного дыхания, он не может говорить, сохраняя при этом ориентацию в пространстве и времени.

В январе 2018 года новости были утешительными: сообщалось, что актер идет на поправку. Однако уже через месяц стало известно, что большую часть времени Табаков проводит в состоянии искусственной комы. Медики установили, что организм артиста настолько слаб, что просто не справляется с малейшими нагрузками.

Все это время рядом с ним находились родные и близкие.

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Олег Табаков родился в Саратове 17 августа 1935 года. В 1953 году он поступил в Школу-студию МХАТ, где был одним из лучших студентов. Табаков являлся одним из основателей театра Современник. Он известен зрителям по ролям в таких фильмах как Война и мир, Семнадцать мгновений весны, Двенадцать стульев и многим другим. Также Табаков озвучивал кота Матроскина в мультфильме Трое из Простоквашино и Каникулы в Простоквашино.

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