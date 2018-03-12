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|В России назвали участника Евровидения-2018
|12.03.2018 17:22
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Певица Юлия Самойлова будет представлять Россию в этом году на конкурсе Евровидение.
«Задумка – фантастическая, это что-то неземное, волшебное. Это песня со стержнем, она прямо про меня, обо мне. Я себя в ней чувствую настоящей», – рассказала певица о готовящемся номере I Won’t Break, информирует svodka.net.
Напомним, в прошлом году Юлия Самойлова не смогла принять участие в конкурсе Евровидение, который проходил в Киеве. СБУ запретила ей въезд в Украину, поскольку она пела в Крыму, что противоречит украинскому законодательству.
Международный музыкальный конкурс Евровидение-2018 пройдет в португальском Лиссабоне. Полуфиналы состоятся 8 и 10 мая, конец – 12 мая.
Украину на Евровидении-2018 будет представлять Melovin.
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