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|Неудобный вопрос: Путин нахамил британскому журналисту
|12.03.2018 18:18
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Президент России Владимир Путин в разговоре с журналистом посоветовал Великобритании самостоятельно разобраться с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.
Таким образом он ответил на вопрос журналиста ВВС Стива Розенберга. Сам журналист написал об этом в Twitter, информирует svodka.net.
В Национальном центре зерна в Краснодаре корреспондент спросил у Путина, не несет ли Россия ответственность за случай со Скрипалем, на что российский руководитель посоветовал Великобритании «сначала разобраться самой».
«Мы здесь обсуждаем вопросы сельского хозяйства… а вы спрашиваете меня о каких-то трагедиях. Вы там разберитесь у себя, а потом мы с вами будем это обсуждать», — написал Розенберг ответ Путина.