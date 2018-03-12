Президент России Владимир Путин в разговоре с журналистом посоветовал Великобритании самостоятельно разобраться с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

Таким образом он ответил на вопрос журналиста ВВС Стива Розенберга. Сам журналист написал об этом в Twitter, информирует svodka.net.

В Национальном центре зерна в Краснодаре корреспондент спросил у Путина, не несет ли Россия ответственность за случай со Скрипалем, на что российский руководитель посоветовал Великобритании «сначала разобраться самой».

«Мы здесь обсуждаем вопросы сельского хозяйства… а вы спрашиваете меня о каких-то трагедиях. Вы там разберитесь у себя, а потом мы с вами будем это обсуждать», — написал Розенберг ответ Путина.

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