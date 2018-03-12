Вопросом непрозрачного конкурса продажи лицензий займутся правоохранители.



Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в facebook написал о том, что правоохранительные органы займутся проверкой фактов, которые обнародовал главный «радикал» страны, информирует svodka.net.

Так, ранее Олег Ляшко заявил о том, что открытый конкурс по продаже лицензий на стандарт мобильной связи 4G мог быть непрозрачным, а стоимость полученных лицензий должна была быть гораздо более высоко. В связи с этим глава правительства отметил, что за проведение конкурса отвечает Нацкомиссия, которая совершает госрегулирование в сфере связи и информации, а

тот орган не зависит от правительства. Вместе с тем, по словам Владимира Гройсмана, правительство не может не отреагировать на заявление о том, что государство могло понести убытки. Потому премьер написал о том, что обратился к правоохранительным органам, которые должны провести тщательную проверку всех указанных фактов.

Отметим, руководитель Радикальной партии Олег Ляшко в ходе брифинга в кулуарах ВРУ сегодня, 12 марта, призвал правительство отменить результаты тендера на получение операторами мобильной связи 4G-лицензий в диапазоне частот 1800 МГц, который состоялся ранее, 6 марта. Он заявил о том, что необходимо провести повторные торги, так как бюджет должен был получить минимум двадцать миллиардов гривен.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира