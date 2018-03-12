На сайтах информационных агентств, со ссылкой на высокопоставленных чиновников английского кабинета, появилась информация, что в ближайшее время Тереза Мэй может обвинить Российскую Федерацию в отравлении Скрипаля и его дочери. Как известно, были задействованы огромные силы для расследования этого дикого случая, который власти Британии назвали террористическим актом. Террористическим из-за того, что пострадало большое количество людей.

Владимир Путин в интервью каналу NBC, которое вышло накануне, конечно, не касался этой темы. Но если бы его и спросили, не травил ли он Скрипаля, он бы только развел руками и высокомерно посмотрел на собеседника. Лозунг России – настамнет, настамнебыло, мытамнеприсутствуем. Эти фразы говорятся с улыбкой, а за ними идет следующее – «а принесите нам доказательства», информирует svodka.net.

Ошибка Путина в том, что своими действиями после аннексии Крыма он перевел Россию в разряд стран, для признания преступлений которых не нужны доказательства. Сначала в Крыму не было никого, а потом было заявление самого Путина, что он лично руководил крымской операцией. Этого вполне довольно для того, чтобы к России была применена презумпция виновности. И вот это, наверное, самая большая проблема для современной России. Теперь понятно, что такое страна-изгой? Следует ли хакерская нападение, появляются ли какие-то непонятные военнослужащие в Сирии, травят ли кого-то в какой-то европейской стране. Спросите себя сами, какие первые названия террористических стран вам приходят в голову. Конечно же, Северная Корея и Российская Федерация.

Ну почему Россия? Исходя из этой логики, Скрипаля мог отравить и Ким Чен Ын. Однако есть абсолютно явное доказательство, которое даже не требует длительного следствия, чтобы обнаружить, кто стоит за подобными отравлениями. Вспомним отравление Литвиненко. Луговой, подозреваемый в этом преступлении, немедленно приехал в Россию. А Россия сказала привычную фразу – покажите доказательства. Естественно, в деле отравления прямых доказательств нет. Однако дальше произошло невероятное – простой кгбшник Луговой, не отмеченный никакими талантами и прочими заслугами, немедленно становится кандидатом в депутаты российской Госдумы. Потом становится депутатом и получает то самое главное, ради чего и стал депутатом Госдумы, — депутатскую неприкосновенность.

Теперь даже если международные суды будут требовать выдачи Лугового, — это невозможно. Он охраняется российскими законами, как законодатель. И дело не в том, какие законы он может написать для России. Хорошо известно, что попасть в Госдуму могут только люди, которым надо попасть в Госдуму с точки зрения государства. Не с точки зрения тех, кто за них голосует. Такой вот перевертишь в российской власти.

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Поэтому в преддверии обвинений главы Британии в адрес России можно ожидать, что по какому-то федеральному округу несколько незаметных и ничем непримечательных людей с суровыми взглядами, станут новыми членами Государственной Думы. На них можно смело указывать пальцами и говорить: вот кто отравил.

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