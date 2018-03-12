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|Как украинцам пересчитают пенсии: назван возможный сценарий
|12.03.2018 19:46
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Пересчет пенсий украинцам с большим стажем предполагает либо изменение формулы начисления пенсий, либо повышение минимального размера выплат.
Об этом «Апостроф. Экономика» рассказала глава подкомитета парламентского комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения Наталья Веселова, информирует svodka.net.
Она отметила, что изменение формулы требует внесение поправок в законодательства, а значит – нового голосования в Верховной Раде. Поэтому скорее только правительство пойдет именно вторым путем – через изменение минимального размера пенсий.
«Легче и то, что в силах Кабмина, — изменить минимальный размер пенсии. Это единственное, что они могут сделать быстро», — сказала Веселова.
Ранее Министерство социальной политики Украины заявило о разработке поправок к системе начисления пенсий, которые позволят увеличить роль стажа при установлении размера выплат.
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