В январе 2018 года средняя заработная плата в сельском хозяйстве Украины составила 4694 гривен. Это на 27% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Министерство аграрной политики.

В сообщении говорится, что причиной нехватки кадров в сельском хозяйстве является не низкий уровень оплаты, а неразвитая инфраструктура в селах. По информации аграрного ведомства, в первом месяце текущего года средний уровень зарплаты на производстве пищевых продуктов составил 7282 гривны. Примечательно, что годом ранее данный показатель составлял 5834 гривны. Таким образом, оклад в сфере пищевой переработки вырос почти на 25%, информирует svodka.net.

Между тем Государственная служба статистики отмечает, что в январе 2018 года средняя заработная плата в стране составила 7711, в то время как в январе 2017 года украинцы получали 6008 гривен.

К слову, ранее в Госстате назвали области Украины, где выплачивается самая высокая зарплата.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира