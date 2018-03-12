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|России пришлось утилизировать свою «Сатану» из-за Украины
|12.03.2018 20:34
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Россия утилизирует межконтинентальные баллистические ракеты «Воевода» (Satan) по причине отсутствия комплектующих, производимых исключительно в Украине. Об этом сообщил РИА Новости главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник Виктор Мураховский.
«Одной из причин стало то, что нам пришлось переводить на свои силы производство некоторых комплектующих ракеты. Поскольку производства некоторых комплектующих на территории нашей страны не было, восстанавливать его смысла не имеет: пришлось бы вкладывать большие деньги в восстановление производства компонентов, которые уже не являются современными», — считает Мураховский, информирует svodka.net.
По его словам, есть также физический предел сроков, за которыми ракету эксплуатировать нельзя. В частности, герметичные емкости, в которых находится жидкое топливо, на котором запускается ракета, могут со временем прийти в негодность.